Kanzler Kurz besucht „Suppenbus“ der Caritas

Nur wenige Tage nach seiner Angelobung hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstagabend unters Volk gemischt: Er besuchte den "Canisibus" - oder "Suppenbus" - der Caritas, der am Bahnhof in Wien-Meidling Station machte. Empfangen wurde der Neo-Kanzler von den großteils obdachlosen Menschen freundlich. Caritas-Präsident Michael Landau mahnte vor Ort ein, auch Politik für die Armen zu machen.