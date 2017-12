Gudenus: „Häupl ist nicht die Unschuld vom Lande!“

„Asyl und Integration sind zwei verschiedene Paar Schuhe"

In Wien gäbe es beides, erklärt er weiter: individuelle Betreuung und Großquartiere. „Da braucht Bürgermeister Häupl nicht so tun, als wäre er die Unschuld vom Lande.“ Zur Lösung des Problems brauche man auch effizientere Asylverfahren. Von der Kritik, die von rot-grünen Politikern in Wien kam, lässt er sich nicht beirren: „Das Problem ist ja relativ komplex.“ Dass ihm Maria Vassilakou Inkompenz in Hinblick auf Integration vorwarf, will er so nicht gelten lassen. „Asyl und Integration sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Asyl sei eben nur Schutzrecht auf Zeit, wer nicht mehr in Gefahr sei, solle daher rasch ins Heimatland zurückgeschickt werden. Nächtliche Ausgangssperren für Asylwerber könnte er sich vorstellen.