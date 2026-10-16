Ausgerechnet die Tiroler entschieden den Kracher

Wacker drückte

Wacker hatte in der Folge die besseren Chancen, aber ein Kopfball-Aufsetzer des eingewechselten Bright Owusu (70.) blieb ebenso ohne Erfolg wie ein Stanglpass von Owusu, den keiner erreichte. Ein Kopfball des eingewechselten Gabriele Biacheri aus guter Position fiel zu schwach aus (87.), Gouermouche verstolperte in aussichtsreicher Position (90.) und ein Kopp-Schuss ging drüber (93.). Am Ende ging selbst Goalie Juri Kirchmayr mit nach vor. Es half alles nichts, es blieb beim 0:1.