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West-Derby an Gäste

Ausgerechnet die Tiroler entschieden den Kracher

2. Liga
16.10.2026 22:37
Am Ende jubelten nur die Gäste im Tivoli.
Am Ende jubelten nur die Gäste im Tivoli.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Das Fußball-Fest in der 2. Liga war nichts für schwache Nerven. Schon am Nachmittag sorgten die Fan-Lager in Innsbruck für Stimmung. Das West-Derby vor 16.125 Zuschauern entschieden dann ausgerechnet die gebürtigen Tiroler auf Seiten von Austria Salzburg: Wacker Innsbruck verlor mit 0:1 (0:0).

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Der 2. Liga-Hit im ausverkauften Tivoli begann gleich mit einem Kracher: Die Salzburg-Fans stellten sich im Stadion mit einem Böller und Bengalos ein, schossen unter dem Spiel Raketen ab. Auch die Nord ließ sich nicht lumpen, zündete ein paar Leuchtkörper.

Als sich der Nebel lichtete, sahen die Zuschauer auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Die Nervosität war den beiden Mannschaften anzumerken, lange kam nicht viel Brauchbares zustande. Der erste nenneswerte Angriff kam von den Gästen aus Salzburg: Tamar Crnkic setzte nach einer Rieder-Flanke den Kopfball über das Tor (14.).

Wenig später kamen die Hausherren zur ersten Gelgenheit: Yanis Gouermouche vergab aber gegen den herauseilenden Tormann Nesler-Täubl (17.). Danach vergaben Matt Evans (18.) und Luis Gstrein (21.).

Violette Tiroler in Überzahl
In der 34. Minute wurde es brenzlig im Wacker-Strafraum: Der Tiroler Christian Huetz marschierte Richtung Tor, Florian Kopp grätschte in höchster Not dazwischen. Übrigens standen bei den Violetten mit Huetz, Flo Rieder, Simon Pirkl und Christian Gebauer mehr gebürtige Tiroler in der Startelf als bei Wacker (Alex Joppich, Kopp, Gstrein)...

Die größte Chance in der ersten Halbzeit gehörte auch den Schwarz-Grünen: Nach einer Sy-Flanke konnte Salzburgs Goalie einen Kopp-Kopfball auf der Linie abwehren, den Nachschuss verzog Evans.

Wacker Innsbruck – Austria Salzburg

0:1 (0:0)

FC Wacker Innsbruck (4-1-4-1): Kirchmayr; Joppich, Kunze, Kopp, Littig (77. Köchl); Francis (66. Galle); Lechl (77. Biancheri), Sy, Evans (77. Wibowo), Gstrein (60. Owusu); Gouermouche. – SV Austria Salzburg (3-4-3): Nesler-Täubl; Pirkl, Meisl, Hofer; Rohrmoser, Rieder, Rottensteiner (77. Gruber), Spitali (72. Lukasser-Weitlaner); Gebauer, Crnkic (64. Kronberger), Huetz. – Tivoli-Stadion, 16.200, Untergasser.

Tor: 0:1 (52.) Gebauer.

 

Nach der Pause waren es ausgerechnet die Tiroler auf der gegnerischen Seite, die im Tivoli für den ersten Treffer sorgten. Rieder brachte einen Freistoß in die Mitte, Gebauer köpfte den Ball im Fallen ins Tor (52.). Ein Schock für Wacker – den die Innsbrucker aber gleich verdauten. Gstrein spielte einen schönen Doppelpass mit Gouermouche, sein Schuss wurde gerade noch zur Ecke abgewehrt (55.).

Christian Gebauer (r.) gelang das einzige Tor, Yanis Gouermouche und Wacker gingen leer aus.
Christian Gebauer (r.) gelang das einzige Tor, Yanis Gouermouche und Wacker gingen leer aus.(Bild: Christof Birbaumer)

Wacker drückte
Wacker hatte in der Folge die besseren Chancen, aber ein Kopfball-Aufsetzer des eingewechselten Bright Owusu (70.) blieb ebenso ohne Erfolg wie ein Stanglpass von Owusu, den keiner erreichte. Ein Kopfball des eingewechselten Gabriele Biacheri aus guter Position fiel zu schwach aus (87.), Gouermouche verstolperte in aussichtsreicher Position (90.) und ein Kopp-Schuss ging drüber (93.). Am Ende ging selbst Goalie Juri Kirchmayr mit nach vor. Es half alles nichts, es blieb beim 0:1.

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