Iran-Krieg: Droht uns jetzt noch ein Sparpaket?

Der Krieg im Iran treibt die Energiepreise nach oben. Experten haben ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr deshalb bereits deutlich nach unten korrigiert. Unsere Frage des Tages vom 10. April lautet: „Iran-Krieg dämpft Wirtschaft: Droht uns jetzt ein noch härteres Sparpaket?“
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Wo spüren Sie die teuren Energiepreise derzeit in Ihrem Alltag? Was muss die Regierung jetzt tun, damit das Leben leistbar bleibt? Wo sparen Sie wegen der schwachen Wirtschaft momentan am meisten?
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