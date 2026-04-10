Iran-Krieg: Droht uns jetzt noch ein Sparpaket?

Ihre Meinung zählt!

Wo spüren Sie die teuren Energiepreise derzeit in Ihrem Alltag? Was muss die Regierung jetzt tun, damit das Leben leistbar bleibt? Wo sparen Sie wegen der schwachen Wirtschaft momentan am meisten?

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