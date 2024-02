Sechs Jahre Haft! Holland-Profi Promes verurteilt

Der niederländische Profifußballer Quincy Promes ist in Abwesenheit von einem Gericht in Amsterdam wegen des Schmuggels von Kokain zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Promes soll sich zurzeit in Russland aufhalten und steht seit drei Jahren bei Spartak Moskau unter Vertrag. Der 32-Jährige hatte am Prozess nicht teilgenommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Jänner 2020 am Schmuggel von rund 1.350 Kilogramm Kokain über den Hafen von Antwerpen beteiligt war.