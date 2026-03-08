Vorteilswelt
Remis gegen Klagenfurt

Admira verpasst Sprung an die Tabellenspitze

2. Liga
08.03.2026 12:47
Im Heimspiel der 20. Runde erreichten die Südstädter gegen Austria Klagenfurt nur ein 3:3.
Im Heimspiel der 20. Runde erreichten die Südstädter gegen Austria Klagenfurt nur ein 3:3.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußballer von Admira Wacker haben am Sonntag den Sprung an die Tabellenspitze der Zweiten Liga verpasst.

0 Kommentare

Im Heimspiel der 20. Runde erreichten die Südstädter gegen Austria Klagenfurt nur ein 3:3 (1:2), womit sie als Zweite lediglich mit Spitzenreiter SKU Amstetten gleichzogen. Das ebenfalls punktgleiche St. Pölten sorgt für ein niederösterreichisches Top-Trio. Klagenfurt zeigte trotz Fixabstieg wegen laufenden Insolvenzverfahrens erneut Moral.

Die Kärntner lagen bereits 3:1 in Front, Deni Alar (81.) und Matija Horvat (84.) retteten den Heimischen aber immerhin noch einen Zähler. Nach Verlustpunkten ist der fünftplatzierte FAC mit den ersten drei Teams gleichauf, Lustenau gar zwei Punkte voraus. Die Wiener und Vorarlberger haben noch je ein Match nachzutragen. Leader Amstetten hat freilich keinen Antrag auf eine Bundesliga-Lizenz gestellt, kann also nicht aufsteigen.

2. Liga
08.03.2026 12:47
