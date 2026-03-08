Admira verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Die Kärntner lagen bereits 3:1 in Front, Deni Alar (81.) und Matija Horvat (84.) retteten den Heimischen aber immerhin noch einen Zähler. Nach Verlustpunkten ist der fünftplatzierte FAC mit den ersten drei Teams gleichauf, Lustenau gar zwei Punkte voraus. Die Wiener und Vorarlberger haben noch je ein Match nachzutragen. Leader Amstetten hat freilich keinen Antrag auf eine Bundesliga-Lizenz gestellt, kann also nicht aufsteigen.