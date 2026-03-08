Mit zweitem Titel in Folge – Ofner wieder in Elite

Punktegleich, aber vor Misolic

Dabei wird Ofner übrigens nun wieder die rot-weiß-rote Nummer eins sein, wofür eine Sonderregel greifen muss. Denn er und Misolic haben mit 671 Zählern am 16. März die exakt gleiche Punktzahl. In diesem Fall schreibt die Regelung vor, dass derjenige höher platziert wird, der den größeren Anteil an Punkten bei Grand Slams und Masters-Turniere holte. Das ist Ofner. Kommende Woche wird er kein Turnier spielen, Misolic fällt ja leider noch länger verletzt aus. Darum wird sich bis 16. März daran nichts ändern.