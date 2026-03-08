Mit zweitem Titel in Folge – Ofner wieder in Elite

Nur eine Woche nach dem Titel in Saint-Brieuc triumphierte Sebastian Ofner auch beim Tennis-Challenger in Thionville. Er schlug den Norweger Nicolai Budkov Kjaer 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7), wehrte dabei auch einen Matchball ab. Damit steht Ofi am 16. März in der Weltrangliste erstmals seit über einem Jahr wieder in den Top 100.
Fast drei Jahre lang hatte Ofner keine Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen, was freilich dem Fakt geschuldet ist, dass er in dieser Zeit größtenteils bei den Top-Turnieren unterwegs war. In Frankreich muss er nun gleich zwei Pokale einpacken. Dabei bewies Ofi im Finale gegen das norwegische Talent Budkov Kjaer wieder einmal seinen Kampfgeist, drehte die Partie nach einem knapp verlorenen ersten Satz.
Mit den 100 Punkten von Thionville fixiert der Steirer endlich wieder die Rückkehr in die Top 100. Provisorisch war er schon mit dem Finaleinzug zurück im Elitekreis gewesen, doch hätte er, da es am 9. März keine Aktualisierung gibt, theoretisch in der nächsten Woche wieder herausfallen können. Nun ist der Punktepolster groß genug.
Punktegleich, aber vor Misolic
Dabei wird Ofner übrigens nun wieder die rot-weiß-rote Nummer eins sein, wofür eine Sonderregel greifen muss. Denn er und Misolic haben mit 671 Zählern am 16. März die exakt gleiche Punktzahl. In diesem Fall schreibt die Regelung vor, dass derjenige höher platziert wird, der den größeren Anteil an Punkten bei Grand Slams und Masters-Turniere holte. Das ist Ofner. Kommende Woche wird er kein Turnier spielen, Misolic fällt ja leider noch länger verletzt aus. Darum wird sich bis 16. März daran nichts ändern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.