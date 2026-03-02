Horrendous bill
This is how much it costs to tilt the Lueger monument
The Lueger monument in Vienna's city center has been the subject of controversy for years. Now the official bill for the tiny tilt has been presented. An expensive undertaking.
It is probably the most controversial statue in the city. The Karl Lueger monument at Stubentor, erected in 1926, has been at the center of political and social controversy for years. The former mayor is considered a defining figure of modern anti-Semitism. Calls for its removal accompany the monument, as do calls for its artistic classification.
