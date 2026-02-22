Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mengen an Neuschnee

Winterdienst war hierzulande im Großeinsatz

Niederösterreich
22.02.2026 17:00
Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fielen in Niederösterreich vom Himmel.
Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fielen in Niederösterreich vom Himmel.(Bild: WIDI NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Neuschnee, wohin das Auge reicht: Im Industrieviertel etwa waren es 30 Zentimeter, im Weinviertel noch bis zu 15 Zentimeter. 1500 Mitarbeiter des Straßendienstes kämpften gegen die Schneemassen.

0 Kommentare

So manche Bäume stürzten durch die Schneelast um, Straßen mussten kurzfristig gesperrt werden. Der Wintereinbruch machte nicht nur Autofahrern und Einsatzkräften zu schaffen. Insgesamt 1500 Mitarbeiter des NÖ-Straßendienstes waren mit 600 Räumfahrzeugen unterwegs, um rund 13.575 Kilometer Landesstraßen von Schnee und Eis zu befreien.

Zitat Icon

Es wurden alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt, um die Schneemengen schnell und effektiv zu bewältigen und für möglichst freie Straßen zu sorgen. 

Landesvize Udo Landbauer

Ab jetzt Tauwetter prognostiziert
Eine präzise und effiziente Einsatzplanung ermöglichen dabei 49 Sensor- und Videoanlagen sowie rund 150 automatisierte Punktprognosen. In den kommenden Tagen wurde Tauwetter angekündigt, in höheren Lagen sind aber weiterhin Schneefälle möglich. Auch gefrierender Regen kann punktuell Probleme bereiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
22.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.162 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.092 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
152.931 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1065 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf