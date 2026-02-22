Winterdienst war hierzulande im Großeinsatz

So manche Bäume stürzten durch die Schneelast um, Straßen mussten kurzfristig gesperrt werden. Der Wintereinbruch machte nicht nur Autofahrern und Einsatzkräften zu schaffen. Insgesamt 1500 Mitarbeiter des NÖ-Straßendienstes waren mit 600 Räumfahrzeugen unterwegs, um rund 13.575 Kilometer Landesstraßen von Schnee und Eis zu befreien.