Fastest in the ice channel
GOLD! Janine Flock crowns her illustrious career
Von krone Sport
On her fourth attempt at the Olympics, she finally did it: Janine Flock crowned her illustrious skeleton career at the age of 36 with a gold medal at the Winter Games in Milan/Cortina! After finishing ninth in Sochi in 2014, fourth in Pyeongchang in 2018, and tenth in Beijing in 2022, the grande dame of skeleton has now achieved total triumph on the Olympic stage. From an Austrian perspective, Flock's medal is already the 13th at these Games, the fourth in gold...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
