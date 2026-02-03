Medizinischer Notfall am Steuer: Steirer (83) tot

Im steirischen Anger bemerkten Zeugen am Dienstag ein Auto, das offenbar von der Straße abgekommen war. Darin fanden sie am Steuer einen leblosen Mann. Der 83-Jährige dürfte während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten haben. Für den Oststeirer kam jede Hilfe zu spät.
Am Dienstag gegen 15 Uhr fiel Passanten in Viertelfeistritz (Gemeinde Anger) ein Pkw auf, der offensichtlich von der Straße abgekommen war. Im Auto fanden sie den leblos wirkenden Lenker und leisteten sofort Erste Hilfe. Die eintreffende Notärztin konnte nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen.
Nach der medizinischen Begutachtung steht laut Polizei fest, dass ein akuter medizinischer Notfall zum Tod des Mannes führte. Am Körper des Verstorbenen konnten keine Verletzungen festgestellt werden, die auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung hindeuten würden. Auch am Fahrzeug selbst wurden keine Spuren gefunden, die auf einen Verkehrsunfall schließen ließen.
