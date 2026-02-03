Medizinischer Notfall am Steuer: Steirer (83) tot

Nach der medizinischen Begutachtung steht laut Polizei fest, dass ein akuter medizinischer Notfall zum Tod des Mannes führte. Am Körper des Verstorbenen konnten keine Verletzungen festgestellt werden, die auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung hindeuten würden. Auch am Fahrzeug selbst wurden keine Spuren gefunden, die auf einen Verkehrsunfall schließen ließen.