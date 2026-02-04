Unsere Priester sind bereit für ihre Fußball-EM

Beim Abschlusstraining in Ybbs im Bezirk Melk war klar zu sehen: Unsere Priester-Nationalmannschaft ist nicht nur voller Spiel-, sondern auch voller Lebensfreude. Von 9. bis 13. Februar messen sie sich mit 17 weiteren Mannschaften, darunter erstmals Malta. „Wir haben dieses Jahr viele neue Priester im Kader, die jung, sportlich und hoch motiviert sind“, freut sich Michael Semmelmeyer, Kaplan aus Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird.