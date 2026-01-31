Kasper kommt mit Detroit 0:5 unter die Räder

Graz siegt in Oberwart und fixiert Play-off-Ticket
Basketball – Superliga
Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team des Kärntners Marco Kasper kam zu Hause gegen die Colorado Avalanche 0:5 unter die Räder.
Kasper war bei zwei Gegentoren auf dem Eis. Auf den 50. Scorerpunkt seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt muss der 21-Jährige noch warten.
In dieser Saison hält er bei fünf Toren und sieben Assists. Als Dritter der Eastern Conference liegt Detroit weiter auf Play-off-Kurs.
