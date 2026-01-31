Vorteilswelt
3. NHL-Pleite in Folge

Kasper kommt mit Detroit 0:5 unter die Räder

Eishockey
31.01.2026 23:31
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AP/Lon Horwedel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team des Kärntners Marco Kasper kam zu Hause gegen die Colorado Avalanche 0:5 unter die Räder. 

Kasper war bei zwei Gegentoren auf dem Eis. Auf den 50. Scorerpunkt seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt muss der 21-Jährige noch warten.

In dieser Saison hält er bei fünf Toren und sieben Assists. Als Dritter der Eastern Conference liegt Detroit weiter auf Play-off-Kurs.

