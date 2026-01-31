Blackout! Gefahr im Pitztal bald endgültig gebannt

Stromausfälle gerade in den vergangenen Jahren

„Durch den Ringschluss bekommen beide Täler eine unabhängige Anbindung an die Umspannwerke in Prutz und Imst“, erläutert Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner. Die Arbeiten laufen bereits und sollen bis März abgeschlossen sein, das Gesamtprojekt bis Herbst 2026. Die Tinetz nimmt für das Projekt 9,2 Mio. Euro in die Hand. Die Gesamtinvestition in beiden Tälern beträgt 15,4 Mio. Euro. St. Leonhards BM Elmar Haid atmet auf: „Gerade in den letzten Jahren waren wir aufgrund von Unwetterereignissen und damit verbundenen Ausfällen in der Stromversorgung einigermaßen leidgeprüft. Applaus gibt‘s auch von den Gletscherbahnen.“