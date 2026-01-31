Liste Fritz kritisiert Plattform: „Katze im Sack“

Der heutige Samstag ist der letzte Tag, an dem sich Eltern über die neue Plattform Frida für einen Kinderbildungs- und -betreuungsplatz anmelden können. Seit 1. Dezember 2025 gingen mehr als 11.000 Anmeldungen ein. Mit Frida möchte die Tiroler Landesregierung ihr Versprechen, dass jedes Kind ab zwei Jahren ein Recht auf einen Betreuungsplatz hat, wahr machen. Wenn möglich, in der eigenen Gemeinde, maximal 15 Autominuten davon entfernt.