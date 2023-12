Paukenschlag im alpinen Skizirkus: ÖSV-Ass Roland Leitinger beendet seine Karriere! Das hat der 32-Jährige am Sonntag in Alta Badia (ITA) bekanntgegeben. Der Salzburger sicherte sich 2017 in St. Moritz den Vize-Weltmeistertitel im Riesentorlauf und stand im Weltcup zweimal auf dem Podest.