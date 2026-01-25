Kingley gelingt bester Saisoneinstieg der Karriere

Am letzten Tag vom Trainingslager hatte sie sich „noch was eingefangen“. Deshalb hatte sie zuletzt schlecht trainieren können: „Da habe ich einfach gespürt, dass ich nicht ganz fit bin.“ Dennoch lief die 24-Jährige in Lyon ihre bisher viertbeste 800-m-Zeit in der Halle. Ihre Bestzeit von 2:01,76 von Istanbul 2024 wird sie in den nächsten Rennen sicher unterbieten können. Dann darf sie auch mit dem Direkt-Limit (2:00,90) für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) spekulieren …