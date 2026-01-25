Vorteilswelt
NBA

Doncic warf Lakers zu Sieg an alter Wirkungsstätte

US-Sport
25.01.2026 10:04
Luka Doncic kehrte zu seiner alten Wirkungsstätte zurück.
Luka Doncic kehrte zu seiner alten Wirkungsstätte zurück.
Von krone Sport

Auch in seinem zweiten Spiel an der alten Wirkungsstätte hat Luka Doncic zu überzeugen vermocht. Der Slowene kam in der NBA beim 116:110 seiner Los Angeles Lakers bei den Dallas Mavericks am Samstag auf 33 Punkte, elf Assists und acht Rebounds.

Rund sieben Minuten vor dem Ende lagen die Kalifornier noch 15 Zähler zurück, ehe LeBron James (17 Punkte) und Co. in einen Lauf kamen. Die Lakers liegen als Fünfter im Westen auf Play-off-Kurs, die Mavs drohen, dieses zu verpassen.

Doncic war im Februar 2025 in einem aufsehenerregenden Wechsel von den Mavericks zu den Lakers gewechselt. Dallas hat seither alle vier Partien gegen die Lakers verloren.

