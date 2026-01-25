Tor und Assist! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg

Detroit ist Division-Leader

Compher hatte im zweiten Drittel zum 1:1-Ausgleich getroffen und den Trefferreigen im Schlussabschnitt eröffnet. Kasper stellte nach einem sehenswerten Konter den Endstand her. „Wir haben einfach zurückgefightet. Wir haben in den ersten beiden Dritteln sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt. Natürlich wollen wir besser starten, aber es ist gut, dass wir auch diese Spiele gewinnen können“, sagte Kasper.