Kasper-Assist bei 3:4 der Red Wings gegen die Wild

LIVE: Alexander Zverev gegen Cameron Norrie
Australian-Open-Ticker
Österreichs Legionär Marco Kasper hat am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen Assist beigesteuert. Er konnte damit aber die knappe 3:4-Niederlage seiner Detroit Red Wings in der Overtime gegen Gastgeber Minnesota Wild nicht verhindern.
Kasper hält damit in dieser Saison in 51 Spielen bei zehn Scorerpunkten (4 Tore, 6 Assists). Matchwinner in Minnesota war Kirill Kaprizov mit zwei Treffern, darunter dem „Goldtor“ in der Verlängerung, und einem Assist.
In der nordamerikanischen Eishockey-Frauen-Profiliga PWHL hat auch Anna Meixner einen Assist geschafft. Österreichs Nationalteam-Kapitänin leistete diesen zum 5:0-Endstand beim Sieg der Vancouver Goldeneyes gegen die Toronto Sceptres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.