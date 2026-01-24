Auch in der Wirtschaft fällt Rangnick positiv auf

Der Manager betont: „Ralf Rangnick ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit. Da kann man sich auch in der Wirtschaft einiges abschauen. Er hat eine eingeschworene Truppe mit klaren Hierarchien geformt. In der Mannschaft und im Umfeld herrscht absolute Klarheit. Sein Team ist immer perfekt vorbereitet. Und er ist an jedem einzelnen Menschen, mit dem er zu tun hat, ehrlich interessiert, kann irrsinnig gut zuhören.“