Auch in der Wirtschaft fällt Rangnick positiv auf

Warum Teamchef Ralf Rangnick auch für Manager in der Wirtschaft hochinteressant ist und Didi Kühbauer schon in seiner aktiven Zeit in Mattersburg ein herausragender Trainer war.
Die Top 4 bei der von tipp3 präsentierten Trainerwahl der 59. „Krone“-Fußballerwahl lagen beim ersten Zwischenstand sehr eng zusammen. Überraschend führte Christian Schaider von Zweitliga Aufsteiger Austria Salzburg mit 5874 Stimmen vor Didi Kühbauer (LASK/5511), Teamchef Ralf Rangnick (5305) und Oliver Glasner (Crystal Palace/5024).
Beeindruckende Führungspersönlichkeit
Georg Weber, Geschäftsführer von tipp3, sagt: „Grundsätzlich taugt es mir schon sehr, dass ein Außenseiter vorne liegt. Aber ich wähle trotzdem ganz klar Ralf Rangnick. Er hat Österreich als Teamchef erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt. Dazu schätze ich, dass er offen und klar seine Meinung sagt.“
Der Manager betont: „Ralf Rangnick ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit. Da kann man sich auch in der Wirtschaft einiges abschauen. Er hat eine eingeschworene Truppe mit klaren Hierarchien geformt. In der Mannschaft und im Umfeld herrscht absolute Klarheit. Sein Team ist immer perfekt vorbereitet. Und er ist an jedem einzelnen Menschen, mit dem er zu tun hat, ehrlich interessiert, kann irrsinnig gut zuhören.“
Rangnick nähert sich Prohaska und Koller
Weiters streicht Weber hervor: „Rangnick hält bei schon 42 Länderspielen. Inklusive der WM wird er sich den Werten von Prohaska (51 Spiele) und Koller (54 Spiele) weiter nähern.“ Dabei hatte der Teamchef Angebote von Topklubs wie Bayern München. Weber: „Aber er hat die finanziell sicher sehr attraktive Offerte ausgeschlagen und sich zu Österreich bekannt. Auch das gefällt mir, weil es in diesen Zeiten ungewöhnlich ist.“
„Das ist definitiv kein Zufall“
Über den Zweiten Didi Kühbauer sagt der tipp3-Geschäftsführer: „Ich habe das Buch über Ilco Naumoski gelesen. Er erzählt darin, dass Didi in Mattersburg in seinen sechs Jahren als Spieler in Wahrheit der Trainer war. Kühbauer hat offensichtlich besondere Qualitäten. Er hat Wolfsberg zum Cupsieg geführt, hat beim LASK sofort eingeschlagen. Das ist definitiv kein Zufall.“
„Sie haben sofort von Glasner geschwärmt“
Zu Oliver Glasner meint Weber: „Ich war diese Woche bei einer Messe in Barcelona, bin dort mit zwei Kollegen aus London sehr gut ins Gespräch gekommen. Sie haben sofort von Glasner, seiner Kompetenz, seiner Kommunikation, seiner Art, Dinge zu analysieren, geschwärmt. Die beiden gehen davon aus, dass er im Sommer Trainer bei Manchester United wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.