Sechs „Neue“ gegen den SPÖ-Langzeitbürgermeister

Auch auf der Neos-Liste rangiert heute an erster Stelle ein neues Gesicht: Bernd Pinzer (57) kritisiert die finanzielle Situation der Stadt und will sparen. Vor allem in der Politik: Er schlägt vor, dass es künftig weniger Stadträte und nur einen Vizebürgermeister geben soll. Weitere Kernthemen sind Bildung und Ausbildung sowie ein klarer Zukunftsplan für die Landeshauptstadt. „Unsere Stadt muss nach einem klaren Plan wachsen“, gibt er vor.