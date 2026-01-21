Vorteilswelt
Hier im Liveticker

Australian Open LIVE: Potapova gegen Raducanu

Tennis
21.01.2026 04:30
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/WILLIAM WEST)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde bei den Australian Open: Neo-Österreicherin Anastasia Potapova trifft auf die frühere britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker zum Spiel:

Die ehemalige US-Open-Gewinnerin ist als Nummer 28 des Turniers Favoritin, hat aber Respekt vor Österreichs Nummer eins: „Sie war Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste. Ich war im Alter ein Jahr unter ihr, ich habe ihre Spiele immer verfolgt. Sie war bei den Juniorinnen die, die es zu besiegen galt. Der Auftaktsieg wird ihr viel Selbstvertrauen geben. Sie schlägt hart. Es wird ein hartes Match, eine knifflige Aufgabe für mich. Ich muss mein bestes Spiel spielen.“

Emma Raducanu
Emma Raducanu(Bild: EPA/LUKAS COCH)
Lesen Sie auch:
Anastasia Potapova
„Die perfekten Worte“
Potapova irritiert mit Aussagen über Einbürgerung
19.01.2026
Australian Open
Sieg! 3:6, 1:5 – dann drehte Potapova mächtig auf
18.01.2026

Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die Niederländerin Suzan Lamens nach Satzrückstand 3:6,7:5,6:2 bezwungen.

