Australian Open LIVE: Potapova gegen Raducanu

Zweite Runde bei den Australian Open: Neo-Österreicherin Anastasia Potapova trifft auf die frühere britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker zum Spiel:
Die ehemalige US-Open-Gewinnerin ist als Nummer 28 des Turniers Favoritin, hat aber Respekt vor Österreichs Nummer eins: „Sie war Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste. Ich war im Alter ein Jahr unter ihr, ich habe ihre Spiele immer verfolgt. Sie war bei den Juniorinnen die, die es zu besiegen galt. Der Auftaktsieg wird ihr viel Selbstvertrauen geben. Sie schlägt hart. Es wird ein hartes Match, eine knifflige Aufgabe für mich. Ich muss mein bestes Spiel spielen.“
Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die Niederländerin Suzan Lamens nach Satzrückstand 3:6,7:5,6:2 bezwungen.
