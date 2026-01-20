Vorteilswelt
Ein Gegner fehlt noch

Drei Heimspiele vor WM! ÖFB-Plan für Vorbereitung

Fußball International
20.01.2026 16:25
Drei Heimspiele in Wien wird das ÖFB-Team vor der WM noch absolvieren.
Drei Heimspiele in Wien wird das ÖFB-Team vor der WM noch absolvieren.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet im Frühjahr vor der WM drei Heimspiele. Beim ersten Doppeltermin geht es am 27. März (18.00 Uhr) und am 31. März (20.45 Uhr) jeweils in Wien gegen Ghana bzw. Südkorea. In der unmittelbaren WM-Vorbereitung empfangen die Österreicher am 1. Juni (20.45 Uhr) ebenfalls im Ernst-Happel-Stadion Tunesien. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Der Gegner für die bereits in den USA geplante WM-Generalprobe steht noch nicht fest.

0 Kommentare

„Die Gegner sind mit der sportlichen Führung abgestimmt und sollen zur Vorbereitung auf die WM dienen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir gegen keine Europäer spielen wollen“, erklärte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Bei der Endrunde in Nordamerika trifft die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in der Gruppenphase auf Debütant Jordanien (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ), Argentinien (22. Juni, 19.00) und Algerien (28. Juni, 4.00).

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick
Nun ist es fix
Orte und Spielzeit: ÖFB-Team kennt WM-Spielplan
06.12.2025

WM-Generalprobe in Kalifornien
Ende März steht laut Neuhold ein viertägiges Kurz-Trainingslager in Marbella auf dem Programm. Am Vortag des Heimspiels gegen Ghana geht es zurück nach Wien. Danach bleiben David Alaba und Co. für einige Tage in der Bundeshauptstadt und sollen bis zur Partie gegen Südkorea auf dem neuen ÖFB-Campus in Aspern trainieren. Wo die Rangnick-Auswahl Ende Mai zusammentrifft, ist laut Neuhold noch offen. Der Abflug nach Nordamerika erfolgt jedenfalls am 4. Juni, also drei Tage nach dem Tunesien-Spiel.

Offen ist der vierte Testspiel-Gegner – und auch der Spielort. Die WM-Generalprobe soll zwischen 8. und 10. Juni im Großraum Los Angeles stattfinden. „Es gibt ein paar Optionen, was Gegner und Venue betrifft. Da sind wir in Verhandlungen“, erklärte Neuhold. Ein Länderspiel mit einem zweiten ausländischen Verband in den USA abzuwickeln, sei eine spezielle Herausforderung. Bezüglich des Austragungsortes würden Stadien in unterschiedlicher Größenordnung geprüft, als Gegner kämen derzeit Teams aus Mittel- und Südamerika sowie Afrika infrage.

Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nichts wird es aus einem Heimspiel gegen Ecuador. Ein Duell mit den Südamerikanern um Chelsea-Star Moises Caicedo war für Anfang Juni vorgesehen, hatte Rangnick bereits vor Weihnachten auf ServusTV verraten. „Wir waren in Gesprächen, das hat sich aber aus wirtschaftlichen Gründen zerschlagen“, erklärte Neuhold. Vom Gegner seien Summen aufgerufen worden, die der ÖFB nicht zu zahlen bereit gewesen sei. Stattdessen geht es nun am 1. Juni gegen Tunesien – ein Probegalopp vor allem für das WM-Duell mit dessen großem Nachbarn Algerien.

Quartierfrage weiterhin offen
In welcher Nachbarschaft das ÖFB-Team bei der WM residieren wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Man stehe in Verhandlungen mit der FIFA, einer Ausrichterstadt, einem Quartier und einem Trainingszentrum in Kalifornien, bestätigte Neuhold. „Wir sind guter Dinge, dass wir ein Gesamtarrangement treffen können, das uns ideale Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt“, meinte der ÖFB-Wirtschaftschef. „Es sind aber noch keine Verträge unterschrieben.“

Lesen Sie auch:
David Alaba und Co. warten noch auf das „Okay“.
ÖFB-Team „obdachlos“
„Ja“ zu Österreichs WM-Camp lässt auf sich warten
17.01.2026

Die FIFA hat die ursprünglich für 16. Jänner angekündigte Bekanntgabe der Basecamps aller 48 Teams nach hinten verschoben. Nicht nur die Österreicher wollen ein Arrangement von außerhalb des vom Weltverband angebotenen Kataloges einbringen. „Wir brauchen 100-prozentige Klarheit sowie rechtliche und wirtschaftliche Planungssicherheit“, betonte Neuhold. „Wir werden uns nicht auf irgendwelche Abenteuer einlassen.“ In den vergangenen Wochen hätten sich die Dinge mehrfach in verschiedene Richtungen entwickelt. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir auch hier in den nächsten ein bis zwei Wochen hoffentlich Klarheit haben.“

