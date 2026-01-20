Drei Heimspiele vor WM! ÖFB-Plan für Vorbereitung

Nichts wird es aus einem Heimspiel gegen Ecuador. Ein Duell mit den Südamerikanern um Chelsea-Star Moises Caicedo war für Anfang Juni vorgesehen, hatte Rangnick bereits vor Weihnachten auf ServusTV verraten. „Wir waren in Gesprächen, das hat sich aber aus wirtschaftlichen Gründen zerschlagen“, erklärte Neuhold. Vom Gegner seien Summen aufgerufen worden, die der ÖFB nicht zu zahlen bereit gewesen sei. Stattdessen geht es nun am 1. Juni gegen Tunesien – ein Probegalopp vor allem für das WM-Duell mit dessen großem Nachbarn Algerien.