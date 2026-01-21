„Ich reibe das nicht jedem gleich unter die Nase“

„Alles ein bisschen eng“, schnaufte der der 26-jährige Wiener kurz durch. Und hat bei all den Terminen dennoch Zeit gefunden zu realisieren, dass ihm mit der Qualifikation für die Spiele in Italien im Februar Historisches gelungen ist. Seit Veronika Windisch 2014 in Sotschi war Rot-Weiß-Rot nicht mehr dabei. Nico ist der erste Mann aus Österreich überhaupt, der sich qualifiziert hat.