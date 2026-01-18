Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Podest in Laax

Gasser bei Comeback-Wettkampf Slopestyle-Dritte

Wintersport
18.01.2026 16:07
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anna Gasser hat bei ihrem ersten Wettkampf nach langer Verletzungspause den dritten Platz belegt und damit auf Anhieb wieder das Weltcup-Podest erreicht. Bei windigen Verhältnissen mit vielen Stürzen siegte am Sonntag im Slopestyle des Weltcups in Laax die 21-jährige Japanerin Kokomo Murase mit 77,55 Punkten vor der US-Amerikanerin Lily Dhawornvej (71,18), Gasser kam auf 69,70 Zähler. Für die Big-Air-Doppelolympiasiegerin ist es der einzige Weltcup vor den Spielen in Livigno.

0 Kommentare

Der Bewerb war um Stunden verschoben worden. Eine angesetzte Abstimmung unter den zehn Athletinnen um 15.15 Uhr ging 5:5 aus, die Jury entschied sich schließlich zur Durchführung. Gasser war dagegen gewesen, trat aber wie alle anderen an. Sie verpatzte jedoch im ersten Run gleich das erste Rail und musste auf den zweiten Run setzen, den sie nicht fehlerlos, aber sicher hinstellte. Die 34-Jährige hatte zuletzt zuvor die WM Ende März 2025 im Engadin bestritten (5. Slopestyle, 6. Big Air), im Juli zog sie sich beim Surfen eine Schulterluxation zu und musste operiert werden.

Romain Allemand
Romain Allemand(Bild: EPA/ANDREAS BECKER)

Bei den Männern ging der Sieg mit 86,70 Punkten an den Franzosen Romain Allemand, der 19-Jährige setzte sich bei seinem Premierenerfolg vor dem Japaner Yuto Kimura (81,95) und dem Chinesen Su Yiming (76,10) durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
202.624 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
141.357 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
114.904 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Wintersport
Podest in Laax
Gasser bei Comeback-Wettkampf Slopestyle-Dritte
Biathlon:
Gandler auch in Ruhpolding-Verfolgung auf Rang 14
Erfolg in Oberhof
Egle und Kipp rodeln im Doppelsitzer zu EM-Silber
Starker Auftritt
0,7 Sekunden fehlen Stadlober auf Sieg in Oberhof
In Wengen Siebenter
Matt bei Triumph von McGrath bester Österreicher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf