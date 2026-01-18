Gasser bei Comeback-Wettkampf Slopestyle-Dritte

Der Bewerb war um Stunden verschoben worden. Eine angesetzte Abstimmung unter den zehn Athletinnen um 15.15 Uhr ging 5:5 aus, die Jury entschied sich schließlich zur Durchführung. Gasser war dagegen gewesen, trat aber wie alle anderen an. Sie verpatzte jedoch im ersten Run gleich das erste Rail und musste auf den zweiten Run setzen, den sie nicht fehlerlos, aber sicher hinstellte. Die 34-Jährige hatte zuletzt zuvor die WM Ende März 2025 im Engadin bestritten (5. Slopestyle, 6. Big Air), im Juli zog sie sich beim Surfen eine Schulterluxation zu und musste operiert werden.