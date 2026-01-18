Vorteilswelt
Auf Auto aufgefahren

Mehrere Verletzte bei schweren Unfällen in Tirol

Tirol
18.01.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Gleich zwei Mal krachte es auf Tirols Straßen am Samstagnachmittag. Zunächst kollidierten mehrere Fahrzeuge in Rum und forderte mehrere Verletzte. Wenig später geriet ein Lenker (30) auf der Fernpassstraße auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Pkw.

0 Kommentare

Gleich mehrere Fahrzeuge waren beim Unfall in Rum beteiligt. Gegen 14.30 Uhr war ein Einheimischer (44) auf der Serlesstraße unterwegs und wollte dort zu einem Supermarkt nach links abbiegen. Aufgrund eines Fußgängers musste er den Abbiegevorgang unterbrechen und auf der Gegenfahrbahn anhalten.

Zeitgleich war ein Türke (29) mit seinem Pkw hinter dem Auto des Einheimischen unterwegs und wollte ebenfalls abbiegen. In seinem Auto befanden sich seine Frau (31) und ihre Tochter (2).

Den beiden Fahrzeugen kam ein Russe (26) entgegen. Dieser dürfte laut Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wollte nach links ausweichen. Dabei prallte er zunächst gegen das Auto des Einheimischen, anschließend gegen das Fahrzeug des Türken.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht verletzt und ins Landeskrankenhaus nach Hall gebracht. Die Fahrzeuge des Türken und des Russen waren nicht mehr fahrtauglich. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Unfall auf Fernpassstraße
Nur wenig später krachte es auch auf der Fernpassstraße. Ein Syrer (30) geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dabei gegen das entgegenkommende Auto eines Einheimischen (50). 

Drei Personen wurden dabei verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht klar. Weitere Ermigglungen laufen.

Tirol

