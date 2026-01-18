Mehrere Verletzte bei schweren Unfällen in Tirol

Den beiden Fahrzeugen kam ein Russe (26) entgegen. Dieser dürfte laut Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wollte nach links ausweichen. Dabei prallte er zunächst gegen das Auto des Einheimischen, anschließend gegen das Fahrzeug des Türken.