Woher der Ballhausplatz wirklich seinen Namen hat

Die Höhepunkte der Ballsaison stehen vor der Türe, die Opernhäuser und Musiktempel des Landes rüsten sich für rauschende Nächte voller Tanz und Musik. Aber ist in den Ballhäusern wirklich alles Walzer? Und warum wird eigentlich am Ballhausplatz nicht getanzt, sondern Politik gemacht?
Der Ballhausplatz im ersten Wiener Gemeindebezirk am Rande des Heldenplatzes ist ein geschichtsträchtiger Ort. Er liegt prachtvoll eingebettet zwischen dem Volksgarten, dem Bundeskanzleramt und der Wiener Hofburg. Auf der einen Seite des Platzes logiert der Bundeskanzler, auf der anderen Seite der Bundespräsident. Damit ist der Ballhausplatz zum geflügelten Wort für österreichische Innenpolitik geworden – vergleichbar mit der Downing Street in London. Über Jahrhunderte war „Ballhausplatz“ auch ein Synonym für das Außenministerium, das stolze 286 Jahre dort residierte.
