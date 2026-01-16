Woher der Ballhausplatz wirklich seinen Namen hat

Der Ballhausplatz im ersten Wiener Gemeindebezirk am Rande des Heldenplatzes ist ein geschichtsträchtiger Ort. Er liegt prachtvoll eingebettet zwischen dem Volksgarten, dem Bundeskanzleramt und der Wiener Hofburg. Auf der einen Seite des Platzes logiert der Bundeskanzler, auf der anderen Seite der Bundespräsident. Damit ist der Ballhausplatz zum geflügelten Wort für österreichische Innenpolitik geworden – vergleichbar mit der Downing Street in London. Über Jahrhunderte war „Ballhausplatz“ auch ein Synonym für das Außenministerium, das stolze 286 Jahre dort residierte.