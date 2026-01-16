Statussymbol! Auch Wucher schreckt Fans nicht ab

Während bei den Winterspielen die Eintrittspreise bei 30 Euro starten, können Plätze bei der WM sogar in der Vorrunde mehrere tausend Dollar kosten. Weder der Wucher, die teuren Hotels noch die aus den meisten Ländern anstrengende Anreise schrecken die Fans ab. Weil ein WM-Ausflug mit einem normalen Match-Besuch längst nicht mehr zu vergleichen ist. Bei der Endrunde als Fan überhaupt dabei sein zu dürfen, kann fast schon als Statussymbol gewertet werden – fast vergleichbar mit dem Neujahrskonzert in Wien.