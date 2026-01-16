Statussymbol! Auch Wucher schreckt Fans nicht ab

Klassiker läuten den Countdown zu den Winterspielen ein. In drei Wochen werden die Olympischen Spiele eröffnet, davor geht’s Schlag auf Schlag. Vor allem im Ski-Zirkus - heute steigt der Super-G in Wengen, nächste Woche rückt Kitzbühel in den Mittelpunkt der Sportwelt, danach lädt Schladming zur Party. Über 120.000 Fans werden bei den Österreich-Rennen in den nächsten zwei Wochen erwartet, eine Zahl, die alles über die grenzenlose Begeisterung aussagt …
Das Interesse an den Winterspielen ist ebenfalls riesig. Knapp 90 Prozent der 1,2 Millionen aufgelegten Tickets sind vergriffen, die Veranstalter rechnen durchgehend mit ausverkauften Sessions. Noch verrückter gestaltet sich das Griss um die Karten für die Fußball-WM. Der Weltverband FIFA verzeichnete in der letzten Verkaufsphase eine halbe Milliarde (!) Ticketanfragen. Rekord bei einem Großereignis.
Während bei den Winterspielen die Eintrittspreise bei 30 Euro starten, können Plätze bei der WM sogar in der Vorrunde mehrere tausend Dollar kosten. Weder der Wucher, die teuren Hotels noch die aus den meisten Ländern anstrengende Anreise schrecken die Fans ab. Weil ein WM-Ausflug mit einem normalen Match-Besuch längst nicht mehr zu vergleichen ist. Bei der Endrunde als Fan überhaupt dabei sein zu dürfen, kann fast schon als Statussymbol gewertet werden – fast vergleichbar mit dem Neujahrskonzert in Wien.
