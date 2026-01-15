Mehr als halbe Milliarde Ticketanfragen für WM

FIFA-Chef Infantino schwärmt

„Eine halbe Milliarde Ticketbewerbungen in etwas mehr als einem Monat ist nicht nur eine enorme Nachfrage, sondern ein globales Statement“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für „treue Fans“ bekannt gegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert. Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle 48 WM-Teilnehmer und alle Spiele des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli.