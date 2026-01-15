Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft

Die Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner will den 39-jährigen Deutschen, der dann der Vorgesetzte von Wagner wäre, für den Posten. Der Vorschlag wurde bei der Generalversammlung der Viola Invest vor vier Wochen ja bereits angenommen. Nun ist der Verein am Zug, die Austria kann den Vorschlag ablehnen – wovon auszugehen ist – und hat im Aufsichtsrat mit 5:4-Stimmen nach wie vor die Mehrheit. Es bleibt spannend!