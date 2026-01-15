Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neben Stürmersuche

Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft

Fußball National
15.01.2026 08:03
Bei der Aufsichtsratssitzung der Austria steht eine wichtige Personalentscheidung auf dem ...
Bei der Aufsichtsratssitzung der Austria steht eine wichtige Personalentscheidung auf dem Programm.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Die Wiener Austria entscheidet am Freitag über die Zukunft von Thomas Zorn.

0 Kommentare

Noah Botic absolviert die Reha nach dem Knöchelbruch noch bis Ende Jänner in seiner Heimat Australien, wird mit der Austria also nicht ins Trainingscamp nach Side (19. bis 28. Jänner) reisen. Auch Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss) bleibt in Wien. Sportdirektor Michael Wagner bemüht sich daher, einen neuen Stürmer, neben Maximilian Entrup ist man ebenfalls an Aris Limassols Jaden Montnor interessiert, an den Verteilerkreis zu lotsen. Akademieleiter Manuel Takacs flog letzte Woche zum „Transfer Room“ nach Malaga, wo Kontakte beim 15-minütigen Speed-Dating mit zahlreichen internationalen Klubs gepflegt wurden.

Während morgen bei der Aufsichtsratssitzung eine wichtige Personalentscheidung auf dem Programm steht. Im vierten Anlauf (die ersten drei Termine fanden nicht statt) will man nun Nägel mit Köpfen machen, wird über Tomas Zorn als künftigen Sportvorstand abgestimmt

Die Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner will den 39-jährigen Deutschen, der dann der Vorgesetzte von Wagner wäre, für den Posten. Der Vorschlag wurde bei der Generalversammlung der Viola Invest vor vier Wochen ja bereits angenommen. Nun ist der Verein am Zug, die Austria kann den Vorschlag ablehnen – wovon auszugehen ist – und hat im Aufsichtsrat mit 5:4-Stimmen nach wie vor die Mehrheit. Es bleibt spannend!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
438.869 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.268 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
167.247 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Fußball National
Neben Stürmersuche
Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft
Krone Plus Logo
Grosse im Interview
„Launische Diva“ oder neue Torgarantie für GAK?
„Krone“-Fußballerwahl
Austria Salzburg viel stärker als Rapid und Sturm
Chukwuani-Ersatz
Deal ist durch: Sturms dritter Neuzugang ist da!
214 Spiele in violett
Austria-Legende beendet seine Karriere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf