Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft

Die Wiener Austria entscheidet am Freitag über die Zukunft von Thomas Zorn.
Noah Botic absolviert die Reha nach dem Knöchelbruch noch bis Ende Jänner in seiner Heimat Australien, wird mit der Austria also nicht ins Trainingscamp nach Side (19. bis 28. Jänner) reisen. Auch Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss) bleibt in Wien. Sportdirektor Michael Wagner bemüht sich daher, einen neuen Stürmer, neben Maximilian Entrup ist man ebenfalls an Aris Limassols Jaden Montnor interessiert, an den Verteilerkreis zu lotsen. Akademieleiter Manuel Takacs flog letzte Woche zum „Transfer Room“ nach Malaga, wo Kontakte beim 15-minütigen Speed-Dating mit zahlreichen internationalen Klubs gepflegt wurden.
Während morgen bei der Aufsichtsratssitzung eine wichtige Personalentscheidung auf dem Programm steht. Im vierten Anlauf (die ersten drei Termine fanden nicht statt) will man nun Nägel mit Köpfen machen, wird über Tomas Zorn als künftigen Sportvorstand abgestimmt
Die Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner will den 39-jährigen Deutschen, der dann der Vorgesetzte von Wagner wäre, für den Posten. Der Vorschlag wurde bei der Generalversammlung der Viola Invest vor vier Wochen ja bereits angenommen. Nun ist der Verein am Zug, die Austria kann den Vorschlag ablehnen – wovon auszugehen ist – und hat im Aufsichtsrat mit 5:4-Stimmen nach wie vor die Mehrheit. Es bleibt spannend!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.