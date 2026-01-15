Vorteilswelt
Australian Open

Tennis-Juwel Tagger verpasst Einzug ins Hauptfeld

Tennis
15.01.2026 07:43
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schade! Österreichs Tennis-Juwel Lilli Tagger hat den Einzug ins Australian-Open-Hauptfeld verpasst. 

0 Kommentare

In der dritten und letzten Qualifikationsrunde in Melbourne musste sich Lilli Tagger am Donnerstag der Thailänderin Lanlana Tararudee klar mit 3:6 und 0:6 geschlagen geben. Tararudee liegt in der Weltrangliste auf Platz 131 und damit vor dem 17-jährigen ÖTV-Talent (WTA-154). 

„Meine Trainerin Francesca Schiavone hat nach meinem Juniorinnen-Sieg bei Roland Garros letztes Jahr gesagt, dass sie mich 2026 im Grand-Slam-Hauptfeld sieht. Ich habe das damals nicht geglaubt, aber nach dem Jahr 2025 ist das auch für mich ein Ziel, das wir verfolgen sollten“, hatte Tagger zuletzt gesagt. Bei den Australian Open konnte sie ihren Traum beinahe verwirklichen, am Ende fehlte jedoch ein Sieg.

Misolic zum Auftakt gegen Davidovich Fokina
Österreich ist im Frauen-Hauptfeld damit durch Julia Grabher und Anastasia Potapova sowie im Männer-Einzel durch Filip Misolic vertreten. Misolic trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Grabher bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun, die gebürtige Russin Potapova in ihrem ersten Grand-Slam-Spiel als Neo-Österreicherin mit der Niederländerin Suzan Lamens. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Folgen Sie uns auf