Alles Walzer! – Jubiläum im Dreivierteltakt

Mit dem Hauptstadtball schwingt sich Niederösterreich am Samstag ins Jubiläumsjahr. St. Pölten wurde 1986 zur Landeshauptstadt gewählt. Die Gäste erwartet eine feierliche Nacht mit einer Vielzahl an Programmpunkten.
Auch heuer öffnet das VAZ St. Pölten wieder seine Tore für den Ball der Bälle in Niederösterreich. Auf 10.000 Quadratmetern wird dabei in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 40 Jahre Landeshauptstadt!
Für kulinarische Gaumenfreuden am Hauptstadtball sorgen renommierte regionale Gastronomen wie das „Aelium“, das Cateringservice „Wutzl“ und Cocktails bei der „Infinity Club-Bar“. Den Auftakt macht „Figl’s Finest Dining“, bevor die Ballnacht traditionsgemäß durch das Europaballett St. Pölten und die Tanzschule Schwebach eröffnet wird. Zum Jubiläum stellt der Einzug der Debütanten heuer eine Hommage an die Lebensfreude des 19. Jahrhunderts und die klassische Balltradition dar – mit der Polka „Bluette“ von Johann Strauss II.
Programm für die ganze Nacht
Auf mehreren Floors sorgen vier Bands und zwei DJs bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung. Mit der „Bravo-Mitternachtseinlage“ legt das Europaballett eine Choreografie mit Hits aus den 80ern aufs Parkett. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung eine Quadrille zu tanzen. Auch bei der Tombola gibt es wieder viele attraktive Preise zu gewinnen.
Neben einer Busreise, einer Heißluftballonfahrt und einer Ballrobe bilden eine Mittelmeerkreuzfahrt für zwei Personen und eine Sitzgruppe die Hauptpreise. Ein Shuttlebus-Service bringt die Besucher Routen mit stündlichen Abfahrten zwischen ein und vier Uhr sicher in den Norden und Süden St. Pöltens. Tickets für den Hauptstadtball sind noch zu haben.
