Alles Walzer! – Jubiläum im Dreivierteltakt

Programm für die ganze Nacht

Auf mehreren Floors sorgen vier Bands und zwei DJs bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung. Mit der „Bravo-Mitternachtseinlage“ legt das Europaballett eine Choreografie mit Hits aus den 80ern aufs Parkett. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung eine Quadrille zu tanzen. Auch bei der Tombola gibt es wieder viele attraktive Preise zu gewinnen.