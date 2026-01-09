Vorteilswelt
Römisches Flair bei den Severin-Tagen in Mautern

Niederösterreich
09.01.2026 13:00
Die Jungschar Mautern lädt ein!
Die Jungschar Mautern lädt ein!(Bild: Peter Granser)

Bereits zum dritten Mal laden die Severin-Tage in Mautern an der Donau im Bezirk Krems-Land zu einer tollen Kulturwoche ein! Noch bis 17. Jänner werden Einblicke in die Spätantike und das Leben des Heiligen Severin gewährt.

Bei freiem Eintritt steht bereits am Freitag, den 9. Jänner, um 14 h, ein wahres Archäo-Abenteuer für Kinder auf dem Programm. Was stand in der Römerzeit auf dem Speiseplan? Und wie arbeiten Archäologinnen und Archäologen eigentlich im Alltag? Mit originalen Funden und Tierknochen als Anschauungsmaterial erhalten Kinder spannende Einblicke in vergangene Lebenswelten und lernen, was man durch Archäologie heute über die Vergangenheit erfahren kann. Das Forum Silberbichl erwartet seine Besucher dazu. 

Ebenfalls am Freitag, 9. Jänner, um 18 h, findet ein umfassender Vortragsabend statt, der alles Wissenswerte zum Donaulimes als UNESCO-Weltkulturerbe bereit hält. 

Besonders spannend wird es am Samstag, den 10. Jänner, von 10 Uhr bis 16 Uhr! In der Alten Brauneisschmiede in Mautern gibt es ein Mitmach-Programm für Kinder! Bei freiwilligen Spenden können Kinder erleben, wie die Römer einst schmiedeten.

Auch die Jungschar Mautern ist wieder mit dabei – unter Anleitung einer Archäologin werden römische Speisen zubereitet und serviert. 

Das umfangreiche Programm der Severin-Tage spannt einen Bogen von römischer Kultur, Kulinarik bis zur Unterhaltung. Zu finden sind die spannenden Veranstaltungen mit allen Details auf www. mautern-donau.at

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
