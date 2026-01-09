Römisches Flair bei den Severin-Tagen in Mautern

Bei freiem Eintritt steht bereits am Freitag, den 9. Jänner, um 14 h, ein wahres Archäo-Abenteuer für Kinder auf dem Programm. Was stand in der Römerzeit auf dem Speiseplan? Und wie arbeiten Archäologinnen und Archäologen eigentlich im Alltag? Mit originalen Funden und Tierknochen als Anschauungsmaterial erhalten Kinder spannende Einblicke in vergangene Lebenswelten und lernen, was man durch Archäologie heute über die Vergangenheit erfahren kann. Das Forum Silberbichl erwartet seine Besucher dazu.