Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Schritt für Schritt durch die verschneite Natur

Steiermark
09.01.2026 11:00
Im dichten Wegenetz kann man leicht die Orientierung verlieren, eine digitale Navigation hilft!
Im dichten Wegenetz kann man leicht die Orientierung verlieren, eine digitale Navigation hilft!(Bild: Weges)

Mit den Schneeschuhen gemütlich unterwegs auf der Hebalm: Eine steirisch-kärntnerische Grenzwanderung mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bis zum Bärofen.

0 Kommentare

Verschneite Wälder, sanftes Gelände und ein einladender Gipfelplatz – die Hebalm bietet ideale Bedingungen, die Saison mit einer entspannten Schneeschuhwanderung zu beginnen.

Der Weg ist technisch einfach und führt großteils durch bewaldetes Gelände, das mit einer Schneedecke eine wohltuende Ruhe ausstrahlt. Wer gerne gemütlich unterwegs ist, kann hier seine Runden ziehen, sollte sich im verzweigten Wegenetz jedoch gut orientieren. Das Ziel unserer ersten Schneeschuhtour im neuen Jahr ist der 1720 Meter hohe Bärofen – ein unscheinbarer Gipfel mit Kreuz und schöner Aussicht.

Fazit: eine gemütliche und sichere Schneeschuhwanderung.

Bei herrlichem Neuschnee macht diese Tour besonders viel Spaß.
Bei herrlichem Neuschnee macht diese Tour besonders viel Spaß.(Bild: Weges)

Wir starten bei den Parkplätzen der Klug-Lifte auf der Hebalm (1272 m) und folgen der Straße leicht bergauf bis zum Einstieg in den Wanderweg 551. Der Steig quert eine Forststraße und führt bis zur Langlaufloipe, wo wir uns links halten und nach etwa 300 Metern rechts in den markierten Wanderweg einbiegen. Ein weiteres Mal queren wir die Loipe und wandern vorbei am Hochmoor bis zur „See-Ebene“ auf 1425 Metern. Weiter geht es am Wanderweg 505 Richtung Weinebene, wobei der Bärofen auf den gelben Wegweisern angeschrieben ist.

Hier geht es zum Bärofen.
Hier geht es zum Bärofen.(Bild: Weges)

Nach einer großen Lichtung erreichen wir eine Kreuzung, verlassen den 505er und halten uns rechts. Wir passieren eine Informationstafel mit Hinweisen zu Sperrungen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen – der Weg zum Bärofen ist davon nicht betroffen.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: ca. 11,2 km/ 450 Höhenmeter/ Gehzeit ca. 3.30 Stunden.
  • Anforderungen: sichere Wanderung auf markierten und beschilderten Wegen. Aufgrund des dichten Wegenetzes kann die Orientierung bei Neuschnee schwierig sein – digitale Navigation wird empfohlen.
  • Ausgangspunkt: Parkplatz Kluglifte, Hebalm, Infos zu Pisten und Loipen: kluglifte.at.
  • Einkehrmöglichkeit: Rehbockhütte beim Ausgangspunkt, rehbockhütte.at; Klosterwinkel 65, 8530 Kloster.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Ein kontinuierlicher Anstieg führt uns nun bis zu den offenen Flächen. Orientierung bietet ein Weidezaun, dem wir links bergauf folgen. Der finale Anstieg wird steiler, bevor wir auf 1720 Metern den Bärofen erreichen: eine kleine Lichtung mit Gipfelkreuz.

Der Abstieg erfolgt entlang der bekannten Aufstiegsroute.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf