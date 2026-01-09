Schritt für Schritt durch die verschneite Natur

Wir starten bei den Parkplätzen der Klug-Lifte auf der Hebalm (1272 m) und folgen der Straße leicht bergauf bis zum Einstieg in den Wanderweg 551. Der Steig quert eine Forststraße und führt bis zur Langlaufloipe, wo wir uns links halten und nach etwa 300 Metern rechts in den markierten Wanderweg einbiegen. Ein weiteres Mal queren wir die Loipe und wandern vorbei am Hochmoor bis zur „See-Ebene“ auf 1425 Metern. Weiter geht es am Wanderweg 505 Richtung Weinebene, wobei der Bärofen auf den gelben Wegweisern angeschrieben ist.