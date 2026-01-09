Schritt für Schritt durch die verschneite Natur

Mit den Schneeschuhen gemütlich unterwegs auf der Hebalm: Eine steirisch-kärntnerische Grenzwanderung mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bis zum Bärofen.
Verschneite Wälder, sanftes Gelände und ein einladender Gipfelplatz – die Hebalm bietet ideale Bedingungen, die Saison mit einer entspannten Schneeschuhwanderung zu beginnen.
Der Weg ist technisch einfach und führt großteils durch bewaldetes Gelände, das mit einer Schneedecke eine wohltuende Ruhe ausstrahlt. Wer gerne gemütlich unterwegs ist, kann hier seine Runden ziehen, sollte sich im verzweigten Wegenetz jedoch gut orientieren. Das Ziel unserer ersten Schneeschuhtour im neuen Jahr ist der 1720 Meter hohe Bärofen – ein unscheinbarer Gipfel mit Kreuz und schöner Aussicht.
Fazit: eine gemütliche und sichere Schneeschuhwanderung.
Wir starten bei den Parkplätzen der Klug-Lifte auf der Hebalm (1272 m) und folgen der Straße leicht bergauf bis zum Einstieg in den Wanderweg 551. Der Steig quert eine Forststraße und führt bis zur Langlaufloipe, wo wir uns links halten und nach etwa 300 Metern rechts in den markierten Wanderweg einbiegen. Ein weiteres Mal queren wir die Loipe und wandern vorbei am Hochmoor bis zur „See-Ebene“ auf 1425 Metern. Weiter geht es am Wanderweg 505 Richtung Weinebene, wobei der Bärofen auf den gelben Wegweisern angeschrieben ist.
Nach einer großen Lichtung erreichen wir eine Kreuzung, verlassen den 505er und halten uns rechts. Wir passieren eine Informationstafel mit Hinweisen zu Sperrungen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen – der Weg zum Bärofen ist davon nicht betroffen.
Ein kontinuierlicher Anstieg führt uns nun bis zu den offenen Flächen. Orientierung bietet ein Weidezaun, dem wir links bergauf folgen. Der finale Anstieg wird steiler, bevor wir auf 1720 Metern den Bärofen erreichen: eine kleine Lichtung mit Gipfelkreuz.
Der Abstieg erfolgt entlang der bekannten Aufstiegsroute.
