Rodel außer Kontrolle: 41-Jährige kracht in Planke

Kurz nach 15 Uhr nahm am Donnerstag ein Ausflug auf der Rodelbahn am Semmering ein dramatisches Ende. Eine 41-Jährige aus dem 3. Bezirk in Wien war von der Bergstation am Hirschenkogel in Richtung des Starts der Rodelbahn gefahren. Im Einfahrtsbereich nahm die Geschwindigkeit der Rodel aber plötzlich stark zu, und die Frau verlor die Kontrolle über das Sportgerät.

Im Einfahrtbereich befinde sich eine Holzplanke, gegen welche die Frau mit hoher Geschwindigkeit krachte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend transportierte der Notarzthubschrauber Christophorus 3 sie ins Krankenhaus nach Baden.