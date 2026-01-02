Vorteilswelt
Schwer verletzt

Rodel außer Kontrolle: 41-Jährige kracht in Planke

Niederösterreich
02.01.2026 10:30
Unterschätzte Gefahr beim Rodeln: erst kürzlich kam es am Semmering zu einem ähnlichen Unfall.
Unterschätzte Gefahr beim Rodeln: erst kürzlich kam es am Semmering zu einem ähnlichen Unfall.(Bild: Daniel Scharinger (Symbolbild))

Am Neujahrstag verlor eine 41-jährige Wienerin beim Rodeln am Semmering im Bezirk Neunkirchen komplett die Kontrolle. Laut Angaben der Polizei war sie mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Holzplanke gekracht. Sie liegt im Krankenhaus. 

Kurz nach 15 Uhr nahm am Donnerstag ein Ausflug auf der Rodelbahn am Semmering ein dramatisches Ende. Eine 41-Jährige aus dem 3. Bezirk in Wien war von der Bergstation am Hirschenkogel in Richtung des Starts der Rodelbahn gefahren. Im  Einfahrtsbereich nahm die Geschwindigkeit der Rodel aber plötzlich stark zu, und die Frau verlor die Kontrolle über das Sportgerät.

Im Einfahrtbereich befinde sich eine Holzplanke, gegen welche die Frau mit hoher Geschwindigkeit krachte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend transportierte der  Notarzthubschrauber Christophorus 3 sie ins Krankenhaus nach Baden.

Erneut ein Rodelunfall 
Immer wieder werden die Gefahren auf Rodelbahnen deutlich unterschätzt. Am Semmering war bereits am 19. Dezember eine 56-jährige Frau aus Israel kurz vor der ersten Linkskurve auf der Rodelbahn ebenfalls gegen eine Holzplanke geprallt. Die Israelin wurde auch schwer verletzt ins Spital gebracht. 

