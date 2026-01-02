Skifahrer kam von Piste ab und prallte gegen Baum

Minister will einheitliche Regeln bei Kindergärten
Böser Unfall am Neujahrstag im Skigebiet Berwang im Tiroler Außerfern. Ein deutscher Skifahrer kam von der Piste ab und prallte gegen einen Baum. Er verletzte sich dabei schwer am Arm.
Der 59-jährige Deutsche war von der oberen Karbahn II auf der roten Piste 11a unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve über den linken Pistenrand hinaus und kollidierte mit einem Baum.
Sein Skitag endete mit schweren Verletzungen am Arm und mit einem Flug mit dem Notarzthubschrauber im Krankenhaus.
