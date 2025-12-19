Frau bei Rodelunfall am Semmering schwer verletzt

Flaschenpost nach 15.000 Kilometern gefunden
„War wirklich baff“
Eine 56-jährige Touristin verlor am Donnerstag am Semmering im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen die Kontrolle über ihre Rodel und prallte in einer Linkskurve gegen eine Holzbande. Sie wurde schwer verletzt.
Die Frau aus Israel hatte Polizeiangaben vom Freitag zufolge vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren und war gegen eine Holzbande geprallt.
Die Bergrettung brachte die 56-Jährige zur Erstversorgung ins Tal, von dort wurde die Frau in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.