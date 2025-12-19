Vorteilswelt
Drama am Zauberberg

Frau bei Rodelunfall am Semmering schwer verletzt

Niederösterreich
19.12.2025 08:42
Immer wieder kommt es auf Rodelbahnen zu schweren Stürzen, weil die Gefahren unterschätzt ...
Immer wieder kommt es auf Rodelbahnen zu schweren Stürzen, weil die Gefahren unterschätzt werden.(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)

Eine 56-jährige Touristin verlor am Donnerstag am Semmering im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen die Kontrolle über ihre Rodel und prallte in einer Linkskurve gegen eine Holzbande. Sie wurde schwer verletzt. 

Die Frau aus Israel hatte Polizeiangaben vom Freitag zufolge vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren und war gegen eine Holzbande geprallt.

Die Bergrettung brachte die 56-Jährige zur Erstversorgung ins Tal, von dort wurde die Frau in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Niederösterreich

