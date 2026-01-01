Darts highlight
Defending champion Littler easily in World Championship semi-finals
World Darts Champion Luke Littler has easily reached the semi-finals of the World Championship in his first match after the dispute with the fans in London!
The 18-year-old Englishman won his match against Poland's Krzysztof Ratajski 5:0 in quick time and will meet compatriot Ryan Searle in the last four on Friday evening. The man nicknamed "Heavy Metal" beat Welshman Jonny Clayton 5:2.
Littler, who had disposed of Austria's ace Mensur Suljovic in the third round, had to listen to a few boos during his performance on New Year's Eve at Alexandra Palace, but dismissed them calmly and later even interacted with the audience.
"I have no regrets!"
After his round of 16 match against former champion Rob Cross (4:2), Littler got into an argument with the fans. "You pay for tickets and you pay for my prize money. Thank you for booing me," Littler had shouted towards the crowd with a red head.
Before the duel with the Pole, the world champion defended himself in an interview on Sky. "I said what I said. I was going to say it at some point last year, but the fans paid for the tickets and they pretty much pay for our prize money as well. So yeah, I have no regrets," explained Littler. The young star can reach the final for the third time at his third World Cup.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
