„Hinterzimmer-Politik“ bringt Opposition auf Palme

„Regierung ist Innsbruck Antworten schuldig!“

Deswegen kommt es nun zu einem Sondergemeinderat. Dieser muss binnen einer Woche einberufen und binnen 14 Tagen abgehalten werden. Die Phalanx von FPÖ, Neues Innsbruck, KPÖ, Liste Fritz und ALi hat ihre 44 Fragen verschriftlicht und bei der Regierung deponiert, damit sich diese im Detail vorbereiten kann. „Wenn sie dann wieder sagen, wir wissen’s nicht, wäre das ein Armutszeugnis für diese Regierung“, betonte am Montag die vereinte Opposition, die erneut Informationsmangel beklagte, bedingt durch eine Nachrichtensperre der Stadtregierung.