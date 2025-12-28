Einbrecher ließen über Feiertage Räder mitgehen

Die unbekannten Täter dürften zwischen 20. Dezember, 12 Uhr, und 28. Dezember, 11.20 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie über eine offen stehende Eingangstüre in den Keller des Mehrparteienhauses gelangt sind. Dort brachen sie dann mit einem „werkzeugähnlichen Gegenstand“ die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile auf.