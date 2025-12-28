Einbrecher ließen über Feiertage Räder mitgehen

LIVE: Kann Liensberger am Semmering Sieg holen?
Böse Überraschung für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Innsbruck: In der Weihnachtswoche haben sich Einbrecher Zugang zu mehreren Kellerabteilen verschafft und daraus drei Fahrräder gestohlen.
Die unbekannten Täter dürften zwischen 20. Dezember, 12 Uhr, und 28. Dezember, 11.20 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie über eine offen stehende Eingangstüre in den Keller des Mehrparteienhauses gelangt sind. Dort brachen sie dann mit einem „werkzeugähnlichen Gegenstand“ die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile auf.
Insgesamt erbeuteten die Einbrecher so drei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.
