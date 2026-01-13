Apfel oder Birne – welcher Figurtyp sind Sie?

Die Bauchform hat wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit im ganzen Körper. Viel Fett um den Bauchnabel gilt als besonders gefährlich. „Bier formte diesen wunderbaren Körper“ – ein beliebter Spruch auf Männer-T-Shirts. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind allerdings alles andere als lustig.

Ernährungsberaterin, Abnehmcoach, Bestseller-Autorin und Entwicklerin der „easy-eating-Methode“, Ursula Vybiral, erklärt, warum: „Ein ausgeprägter Bauchumfang ist für viele nicht nur ein optisches Thema, sondern ein medizinisch relevantes Risiko. Vor allem das sogenannte viszerale Fett, das sich im Bauchraum um die inneren Organe legt, gilt als besonders problematisch.“

Botenstoffe fördern Entzündungen

Dieses Fettgewebe ist hormonell aktiv und setzt entzündungsfördernde Botenstoffe frei. „Dadurch steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Fettleber und bestimmte Krebsarten. Ein dicker Bauch steht daher oft für ein erhöhtes Stoffwechselrisiko – selbst dann, wenn das Körpergewicht insgesamt noch im Normbereich liegt“, so die Ernährungsexpertin weiter.