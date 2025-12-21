Have you found the love of your life, Mr. Albert?

The woman at his side smiles flattered, later she will tell him that she wasn't actually looking for a man, but that Albert won her heart with his charm and persistence.

Past spruce and Nordmann fir trees, they climb the stairs to the church where they met for the first time on the anniversary of Richard Lugner's death in August, a few days after the "Krone" Sunday interview with Mr. Albert. "He really was a fine, indescribable person," Mr. Albert had raved about his former boss. And so, four months later, he lights candles for him once again, this time together with Anna, who is also a Lugner fan. After all, the master builder is the posthumous invisible bond between them.