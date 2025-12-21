Happy at 72
Have you found the love of your life, Mr. Albert?
Sounds like a Christmas fairy tale, but it's true! Mr. Albert from "Liebesg'schichten und Heiratssachen" met the woman of his dreams after a "Krone" interview. Now the two have celebrated their engagement. And talk openly about their belated happiness.
They walk hand in hand to the brick-red Brigitta Church in Vienna's 20th district, both wrapped up in thick jackets and scarves. "That's her," explains Mr. Albert proudly, "Anna!"
The woman at his side smiles flattered, later she will tell him that she wasn't actually looking for a man, but that Albert won her heart with his charm and persistence.
Past spruce and Nordmann fir trees, they climb the stairs to the church where they met for the first time on the anniversary of Richard Lugner's death in August, a few days after the "Krone" Sunday interview with Mr. Albert. "He really was a fine, indescribable person," Mr. Albert had raved about his former boss. And so, four months later, he lights candles for him once again, this time together with Anna, who is also a Lugner fan. After all, the master builder is the posthumous invisible bond between them.
Over at Café Monika, they take a seat in front of a blue decorated Christmas tree and hold hands again.
"Krone": Congratulations on the engagement! It doesn't happen that often at 72 or 68.
