Unfall mit 3 Pkw und Rettungsauto: 4 Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag in Niederösterreich mit gleich vier Fahrzeugen: Im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) stießen drei Pkw und ein Rettungsauto zusammen. Es gab mehrere Verletzte.
Der Unfall geschah gegen 12.30 Uhr. Zwei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in die Straßengräben geschleudert. An allen Autos entstand schwerer Sachschaden. Im Rettungsauto befand sich kein Patient, hieß es.
Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Unfallhergang gab es vorerst keine Informationen.
