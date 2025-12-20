FPÖ-Kandidat wirbt mit Bild aus seiner Kindheit

Sankt Pölten ist knapp einen Monat vor der Gemeinderatswahl voll mit Wahlplakaten. Von jedem lächelt der jeweilige Spitzenkandidat herab. Zumindest von fast jedem! Denn auf einem Motiv der FPÖ ist ein kleiner Bub vor einem Christbaum zu sehen. „Weihnachten wie früher“ ist darauf zu lesen. Nicht wenige sind irritiert, was die Freiheitlichen damit aussagen wollen – und wer das Kind ist. Die „Krone“ fragte daher nach.