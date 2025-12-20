FPÖ-Kandidat wirbt mit Bild aus seiner Kindheit

Martin Antauer hat altes Familienfoto ausgepackt und hofft so auf Stimmen für die St. Pöltner Gemeinderatswahl – freilich nicht ohne damit auf aktuelle Problematiken hinzuweisen...
Sankt Pölten ist knapp einen Monat vor der Gemeinderatswahl voll mit Wahlplakaten. Von jedem lächelt der jeweilige Spitzenkandidat herab. Zumindest von fast jedem! Denn auf einem Motiv der FPÖ ist ein kleiner Bub vor einem Christbaum zu sehen. „Weihnachten wie früher“ ist darauf zu lesen. Nicht wenige sind irritiert, was die Freiheitlichen damit aussagen wollen – und wer das Kind ist. Die „Krone“ fragte daher nach.
„Erinnerungen an unbeschwertes Weihnachtsfest“
Die Antwort: Es ist Landes- und Gemeinderat Martin Antauer selbst. Das Foto zeigt ihn Anfang der 1970er-Jahre im Kindergartenalter. Doch warum entschied er sich dafür? „Es sind Erinnerungen an ein unbeschwertes, unbekümmertes und sicheres Weihnachtsfest aus einer Zeit, in der wir Sicherheitspoller oder Polizeiaufgebote auf Adventmärkten noch nicht kannten und es keine Diskussionen um absurde Nikolo-Verbote in Schulen und Kindergärten gab“, so der Kandidat.
