Fußgängerin (81) angefahren und von Auto überrollt

Kurz vor 19 Uhr am Mittwoch kam es in Zeltweg am Parkplatz beim örtlichen Marktplatz zu einem schweren Unfall. Ein 37-Jähriger wollte von der Bahnhofstraße kommend einbiegen, musste aber ein Stück zurückfahren, weil es eng war. Dabei erfasste er eine Fußgängerin (81). Sie stürzte und fiel zu Boden.