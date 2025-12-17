Fußgängerin (81) angefahren und von Auto überrollt

Im steirischen Zeltweg wurde am Mittwochabend eine 81-jährige Fußgängerin zuerst von einem Auto erfasst und dann von einem weiteren Fahrzeug überrollt. Sie wurde schwer verletzt.
Kurz vor 19 Uhr am Mittwoch kam es in Zeltweg am Parkplatz beim örtlichen Marktplatz zu einem schweren Unfall. Ein 37-Jähriger wollte von der Bahnhofstraße kommend einbiegen, musste aber ein Stück zurückfahren, weil es eng war. Dabei erfasste er eine Fußgängerin (81). Sie stürzte und fiel zu Boden.
Die nachfolgende 19-Jährige dürfte die Frau jedoch nicht gesehen haben – sie überfuhr die am Boden liegende 81-Jährige. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.
Lenker erlitten einen Schock
Sowohl der 37-Jährige als auch die 19-Jährige erlitten einen Schock und wurden medizinisch betreut. Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort. Die Alko-Tests waren negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.