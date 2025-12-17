Arbeiter von 200 Kilo schwerer Rolle getroffen

Schlimmer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Kirchdorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Eine 200 Kilogramm schwere Last stürzte von einem Kran auf einen Arbeiter (58). Kollegen reagierten schnell, doch die Folgen waren gravierend.
Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr waren Arbeiter auf einer Baustelle in Kirchdorf damit beschäftigt, eine etwa 200 Kilo schwere Rolle mit Planen per Kran zu transportieren.
Von Last getroffen
Als sich die Rolle verhängte, wollte ein 58-jähriger einheimischer Arbeiter den Fehler beheben, dabei stürzte die Last auf den Mann. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Arbeitskollegen setzten die Rettungskette in Gang.
Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Salzburg geflogen.
