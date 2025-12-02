Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fit ins Neue Jahr

Bewegung gegen den drohenden Weihnachts-Speck

Burgenland
02.12.2025 09:00
Nicht nur Senioren profitieren vom Training in der Gruppe. Jüngere Berufstätige sind oft vom ...
Nicht nur Senioren profitieren vom Training in der Gruppe. Jüngere Berufstätige sind oft vom Sitzen geschädigt.(Bild: Yvonne Lindner)

Prophylaktisches Training sollte beginnen, bevor der Bewegungsapparat leidet. Private Kurse können verordnet werden, die Anmeldung bei Dachverbänden beginnt demnächst

0 Kommentare

Wenn sich die Weihnachtszeit mit all ihren wundervollen Spezialitäten anschleicht, fürchten sich viele Genießer schon vorab davor, was wohl ihre Waage im neuen Jahr dazu anzeigen wird. Nicht selten machen sich dadurch auch erste Anzeichen von Beschwerden der Wirbelsäule oder der Knie bemerkbar. Bewegung ist der beste Weg, um nicht in die Spirale von Übergewicht in Kombination mit altersbedingten Abnützungs- oder Überbelastungsfolgen zu geraten.

Berufstätige sitzen zu viel 
Sportwissenschafterin und Physiotherapeutin Yvonne Lindner aus Weiden: „Schon sehr viele Kinder leiden an Problemen des Bewegungsapparates und viele Erwachsene leben mit Schmerzen. Die Bildschirmzeit und zu wenig Bewegung prägen unser Leben.“

Lindner bietet deshalb mittlerweile nicht mehr nur prophylaktisches Training für Senioren an, sondern auch Gruppentrainings für jüngere Teilnehmer, die mitten im Berufsleben stehen. Lindner: „Dabei mache ich ein Workout zur Mobilisierung und Kräftigung, denn berufstätig zu sein, heißt, oft wenig Zeit für Sport zu haben und vor allem meist viel sitzende Tätigkeit.“ Gegen den Muskelabbau, Fehlhaltungen oder muskuläre Ungleicheiten kann man vorbeugend sehr viel tun.

Lindner beobachtet, dass Teilnehmer, die schon mehrere Jahre zum Training gehen, viel fitter, beweglicher, ausdauernder und sicherer sind als andere Menschen im gleichen Alter. Dabei müsse man gar nicht oft trainieren.  „Ein angeleitetes Training einmal die Woche mit einer halben Stunde ist gut. Wichtig ist aber, dass man zu Hause dreimal die Woche 10 bis 15 Minuten die Übungen wiederholt“, rät die Expertin. Übrigens nehmen bei ihr fast ausschließlich Frauen am prophylaktischen Gruppentraining teil. Männer würden oft denken, dass sie dies nicht bräuchten, weil sie körperlich gearbeitet haben.  Das sei aber ein Trugschluss, denn Arbeit und Training sind verschiedene Belastungen. 

Gruppentherapien kann man sich vom Arzt verordnen lassen wie eine Physiotherapie. Die Krankenkasse übernimmt dann etwa die Hälfte der Kosten, sodass auch ein privates Training, wie etwa bei Yvonne Lindner, mit etwa 15 Euro je Einheit erschwinglich wird. Die Kurse finden in ihrer Praxis in Winden und in Siegendorf in der Gruppenpraxis statt.

Bald anmelden bei VHS & Co
Effizientes Gruppentraining bieten übrigens auch die Volkshochschulen jedes Semester aufs Neue an.  Derzeit können Interessierte noch ab dem 3. Dezember Ausgleichsgymnastik in Wolfau, oder ab 10. Dezember „Silent Pilates“ in Steinbrunn belegen. Mit Beginn des neuen Semesters stehen dann ab Februar wieder neue Bewegungskurse im gesamten Bundesland zur Verfügung.

Am 17. Dezember startet die Anmeldung beim ASKÖ. Kurse, Veranstaltungsorte und Beginnzeiten werden ab 15. Dezember auf der Homepage bekannt gegeben. Die meisten Kurse kosten hier rund 80 Euro für 14 Einheiten. Auch die Sportunion bietet Gruppenkurse an, allerdings muss man sich auf der Homepage mittels Stichwort die passende Sportart suchen, um den geeigneten Verein dafür zu finden. 

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 3°
Symbol Nebel
Güssing
1° / 3°
Symbol Nebel
Mattersburg
3° / 4°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 4°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
2° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.653 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
163.939 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.613 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Treffen in Brüssel
Ganz Europa wappnet sich für schwere Katastrophen
Vier Jahre in Oberwart
Sonnenmarkt boomt, doch viele trauen sich nicht
Eindeutig überführt
DNA-Spuren lügen nicht: Haft für Serieneinbrecher
Vorfall in Pinkafeld
Kind warf Böller auf Krampus: Mann schwer verletzt
Suche nach Massengrab
„Jede archäologische Grabung führt zu Ergebnissen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf