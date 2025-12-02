Bewegung gegen den drohenden Weihnachts-Speck

Prophylaktisches Training sollte beginnen, bevor der Bewegungsapparat leidet. Private Kurse können verordnet werden, die Anmeldung bei Dachverbänden beginnt demnächst
Wenn sich die Weihnachtszeit mit all ihren wundervollen Spezialitäten anschleicht, fürchten sich viele Genießer schon vorab davor, was wohl ihre Waage im neuen Jahr dazu anzeigen wird. Nicht selten machen sich dadurch auch erste Anzeichen von Beschwerden der Wirbelsäule oder der Knie bemerkbar. Bewegung ist der beste Weg, um nicht in die Spirale von Übergewicht in Kombination mit altersbedingten Abnützungs- oder Überbelastungsfolgen zu geraten.
Berufstätige sitzen zu viel
Sportwissenschafterin und Physiotherapeutin Yvonne Lindner aus Weiden: „Schon sehr viele Kinder leiden an Problemen des Bewegungsapparates und viele Erwachsene leben mit Schmerzen. Die Bildschirmzeit und zu wenig Bewegung prägen unser Leben.“
Lindner bietet deshalb mittlerweile nicht mehr nur prophylaktisches Training für Senioren an, sondern auch Gruppentrainings für jüngere Teilnehmer, die mitten im Berufsleben stehen. Lindner: „Dabei mache ich ein Workout zur Mobilisierung und Kräftigung, denn berufstätig zu sein, heißt, oft wenig Zeit für Sport zu haben und vor allem meist viel sitzende Tätigkeit.“ Gegen den Muskelabbau, Fehlhaltungen oder muskuläre Ungleicheiten kann man vorbeugend sehr viel tun.
Lindner beobachtet, dass Teilnehmer, die schon mehrere Jahre zum Training gehen, viel fitter, beweglicher, ausdauernder und sicherer sind als andere Menschen im gleichen Alter. Dabei müsse man gar nicht oft trainieren. „Ein angeleitetes Training einmal die Woche mit einer halben Stunde ist gut. Wichtig ist aber, dass man zu Hause dreimal die Woche 10 bis 15 Minuten die Übungen wiederholt“, rät die Expertin. Übrigens nehmen bei ihr fast ausschließlich Frauen am prophylaktischen Gruppentraining teil. Männer würden oft denken, dass sie dies nicht bräuchten, weil sie körperlich gearbeitet haben. Das sei aber ein Trugschluss, denn Arbeit und Training sind verschiedene Belastungen.
Gruppentherapien kann man sich vom Arzt verordnen lassen wie eine Physiotherapie. Die Krankenkasse übernimmt dann etwa die Hälfte der Kosten, sodass auch ein privates Training, wie etwa bei Yvonne Lindner, mit etwa 15 Euro je Einheit erschwinglich wird. Die Kurse finden in ihrer Praxis in Winden und in Siegendorf in der Gruppenpraxis statt.
Bald anmelden bei VHS & Co
Effizientes Gruppentraining bieten übrigens auch die Volkshochschulen jedes Semester aufs Neue an. Derzeit können Interessierte noch ab dem 3. Dezember Ausgleichsgymnastik in Wolfau, oder ab 10. Dezember „Silent Pilates“ in Steinbrunn belegen. Mit Beginn des neuen Semesters stehen dann ab Februar wieder neue Bewegungskurse im gesamten Bundesland zur Verfügung.
Am 17. Dezember startet die Anmeldung beim ASKÖ. Kurse, Veranstaltungsorte und Beginnzeiten werden ab 15. Dezember auf der Homepage bekannt gegeben. Die meisten Kurse kosten hier rund 80 Euro für 14 Einheiten. Auch die Sportunion bietet Gruppenkurse an, allerdings muss man sich auf der Homepage mittels Stichwort die passende Sportart suchen, um den geeigneten Verein dafür zu finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.