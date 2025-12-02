Bewegung gegen den drohenden Weihnachts-Speck

Bald anmelden bei VHS & Co

Effizientes Gruppentraining bieten übrigens auch die Volkshochschulen jedes Semester aufs Neue an. Derzeit können Interessierte noch ab dem 3. Dezember Ausgleichsgymnastik in Wolfau, oder ab 10. Dezember „Silent Pilates“ in Steinbrunn belegen. Mit Beginn des neuen Semesters stehen dann ab Februar wieder neue Bewegungskurse im gesamten Bundesland zur Verfügung.

Am 17. Dezember startet die Anmeldung beim ASKÖ. Kurse, Veranstaltungsorte und Beginnzeiten werden ab 15. Dezember auf der Homepage bekannt gegeben. Die meisten Kurse kosten hier rund 80 Euro für 14 Einheiten. Auch die Sportunion bietet Gruppenkurse an, allerdings muss man sich auf der Homepage mittels Stichwort die passende Sportart suchen, um den geeigneten Verein dafür zu finden.