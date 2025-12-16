Drogenlenker (31) raste in gestohlenem Kastenwagen

Ein 31-Jähriger sorgte durch seine Fahrweise für erhebliche Gefahr auf der Straße. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Das Auto war gestohlen, der Lenker unter Drogeneinfluss, dafür aber ohne Führerschein...
Äußerst rücksichtslos und augenscheinlich auch sehr unsicher – gleich mehrfach gingen bei der Polizei in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten Meldungen von Anrufern ein, die sich über das Fahrverhalten des Lenkers eines weißen Kastenwagens beschwerten. Wenig später war die Fahndung der Polizei schon von Erfolg gekrönt, das betreffende Fahrzeug wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz angehalten.
Der Fahrer, ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg, wirkte im Gespräch mit den Beamten äußerst nervös. Er machte zunächst widersprüchliche Angaben und konnte keinen Führerschein vorweisen. Wenig später war auch klar, warum: Er hatte gar keinen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Und als wäre das nicht schon genug: Das Fahrzeug war in Wien als gestohlen gemeldet.
Der Lenker wurde festgenommen, das Auto sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.
