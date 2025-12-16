Drogenlenker (31) raste in gestohlenem Kastenwagen

Der Fahrer, ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg, wirkte im Gespräch mit den Beamten äußerst nervös. Er machte zunächst widersprüchliche Angaben und konnte keinen Führerschein vorweisen. Wenig später war auch klar, warum: Er hatte gar keinen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Und als wäre das nicht schon genug: Das Fahrzeug war in Wien als gestohlen gemeldet.