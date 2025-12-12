Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

kronehit Kindertraum

Das Wiener Rathaus im Zeichen des Miteinanders

Adventkalender
12.12.2025 12:03
Promotion
(Bild: Stadt Wien / Christian Jobst)

Ein Handschlag, der Hoffnung schenkt: Im Wiener Rathaus setzte Bürgermeister Michael Ludwig ein starkes Zeichen für den guten Zweck. Für den „kronehit Kindertraum“ wurde jede geschüttelte Hand zur Spende für schwerkranke Kinder.

Große Gesten beginnen oft ganz klein – manchmal mit einem einfachen Händedruck. Genau darauf setzt der kronehit Kindertraum, der auch heuer wieder quer durch Österreich führt. Das „mach mich munter morgen“-Team rund um Meinrad Knapp ist unterwegs, um möglichst viele Hände zu schütteln. Der Clou: Jeder Handschlag bringt einen Euro für die Stiftung Kindertraum, die schwerkranken und benachteiligten Kindern Herzenswünsche erfüllt.

Händeschütteln im Wiener Rathaus
Ein besonderer Halt führte die kronehit-Moderatoren Meinrad Knapp und Anita Ableidinger ins Wiener Rathaus. Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig empfing das Team persönlich, führte durch die Prunksäle. Mit zahlreichen Händedrucken wurde das Rathaus zum Symbol für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

(Bild: Stadt Wien / Christian Jobst)

„Die Stiftung Kindertraum erfüllt Träume von Kindern und Jugendlichen, die oft in sehr schwierigen Situationen sind“, betonte Ludwig. Gerade dort, wo Familien an ihre Grenzen stoßen, sei zusätzliche Unterstützung unverzichtbar. Der Besuch stand daher ganz im Zeichen des Miteinanders – ein starkes Signal, dass Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

Auch Sie können Kinderträume wahr werden lassen
Wer nicht persönlich vor Ort Händeschütteln kann, hat auch die Chance bequem von zu Hause die Stiftung Kindertraum zu unterstützen. Auf kronehit.at können Sie namentlich oder anonym eine Spende an die Stiftung Kindertraum richten und eine Botschaft an die Kinder richten.

Eines dieser Kinder ist zum Beispiel die 9-jährige Lois aus Niederösterreich. Die aufgeweckte Lois ist neun Jahre alt und kommt aus Niederösterreich. Schon von Geburt an ist klar, sie wird mit Trisomie 21 leben. Ihre Entwicklung ist dadurch verlangsamt, sowohl beim Sprechen als auch beim Gehen. Sie liebt Bewegung und tobt für ihr Leben gerne mit ihren jüngeren Brüdern herum. Allerdings kann sie da kaum mithalten, wie die Mama erzählt. Ein spezielles Therapiedreirad könnte der Schlüssel sein! Es ist auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und unterstützt sie mit einem Elektromotor. Lois könnte so an Familienausflügen teilnehmen oder auch mal mit ihren Brüdern um die Wette flitzen!

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
KMM
Krone Kreativ

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.656 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.150 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.607 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf